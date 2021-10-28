В Україні очікується індексація пенсійних виплат, у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму - передбачається, що це відбудеться зовсім скоро.

У грудні очікується нове підвищенням пенсійних виплат. Так, їх мінімальний розмір для людей старше 65 років складе 2600 грн. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ПФУ в Фейсбук.

Є умови для підвищення виплат. Так, у людей повинен бути напрацьований страховий стаж - для чоловіків 35 років, для жінок - 30.

Також стане вищою мінімальна пенсія за віком, і планується встановити доплату за понаднормовий стаж.

Примітно, що з цього жовтня людям віком 75-80 років стали нараховувати доплати до пенсій у розмірі від 400 гривень, які в підсумку отримують 895,5 тисяч пенсіонерів.

У ПФУ повідомили, що підвищення відбувається завдяки тому, що Кабмін збільшив бюджет для Фонду на 18,5 млрд грн.

Зазначимо, в майбутньому році українцям, які втратили працездатність, повинні підвищити виплати двічі - 1 липня і 1 грудня на 8,2%.

У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється з 1 січня — 2393 грн, з 1 липня — 2508 грн, з 1 грудня — 2589 грн.

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