Хто не зможе вийти на пенсію в 60 років

Вже наступного року частина українців не зможе вийти на пенсію в 60 років через відсутній страховий стаж - почнуть діяти нові правила щодо підвищення пенсійного віку.

Як пише Politeka.net з посиланням на "Факти", в 2022 році на пенсію не зможуть вийти ті українці, які до 60 років матимуть робочий стаж 29 років.

Відзначається, що з 2021 року в силу вступили нові правила виходу на пенсію. Зараз на отримання виплат від держави можуть розраховувати ті, чий страховий стаж становить 28 років. З 2022 року для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 29 років страхового стажу. Якщо його немає, на пенсію українці зможуть вийти лише в 63 роки. Правда, і для цього знадобиться мати стаж від 19 років. До 65 років доведеться працювати тим, хто офіційно пропрацював 15-19 років.

Додамо, що українці зі страховим стажем менше 15 років не зможуть розраховувати на пенсійні виплати. По досягненню 65 років держава виплачуватиме їм допомогу в розмірі 1854 гривень.

Зазначимо, що в Україні було ухвалено закон, який передбачає поетапне підвищення пенсійного віку. Це було зроблено для того, щоб забезпечити перехідний період. Підвищення пенсійного віку дозволить збільшити пенсії тим, хто має достатньо страхового стажу, а також зменшити тиск на державний бюджет.

Додамо, що деякі українці все ж таки зможуть вийти на пенсію раніше. Ті, хто має «шкідливий» стаж, можуть розраховувати на виплати вже з 55 років.

Нагадаємо, що українців порадують новими пенсіями вже з 1 грудня.

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