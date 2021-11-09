Українці, що купили фейкові COVID-сертификати можуть пройти щеплення. Проте жодної анонімності не буде.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ефіру "Свобода слова" на ICTV.

За словами очільника Мінздраву, зараз усі ті, хто раніше придбав фальшивий сертифікат можуть прийти до свого сімейного лікаря та повідомити місце покупки фейкового документа.

"Після цього вони отримають щеплення, а лікар самостійно повідомить в Національну поліцію контакти тих. хто робив підробний сертифікат. Далі справу буде розглядати суд", - зазначив Віктор Ляшко.

При цьому, він підкреслив, що подібна "ковідна амністія" не передбачає анонімності.

Слід зазначити, що у депутати Верховної ради підтримали у першому читанні законопроєкт. який передбачає кримінальне покарання за підробку COVID-сертификатів.

Зокрема, штраф у розмірі від 34 тис.до 68 тис. гривень, згідно з законопроектом, може отримати медпрацівник, що вніс неправдиві дані про щеплення. За цей же злочин передбачається позбавлення волі на строк до 2 років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 1-3 років.

Особам, що займаються виготовленням підробних COVID-сертификатів, в разі прийняття закону, загрожує покарання у вигляді штрафу від 85 тис.до 170 тис. гривень або позбавлення волі на строк до 3 років.

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