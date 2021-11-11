Майже у всіх регіонах складна ситуація

За минулу добу в Україні зафіксовано майже 25 тисяч нових випадків захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Найбільше нових хворих зареєстровано в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській та Полтавській областях. Серед захворівших 462 медичних працівники та 1550 дітей.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу до лікарень було госпіталізовано майже п'ять тисяч пацієнтів. Летальних випадків зафіксовано 652.

Наразі в Україні діє адаптивний карантин. У "червоній зоні" знаходиться вже 17 регіонів. В цих областях діють жорсткі обмеження. Заборонена робота розважальних та торговельно-розважальних закладів, непродовольчих магазинів та ринків, проведення масових заходів.

В Україні продовжується вакцинація населення. Згідно з даними статистики. станом на ранок 11 листопада, з початку кампанії вакциновано майже 12 мільйонів українців.

Нагадаємо, нове посилення карантину торкнеться тисяч українців: що зміниться з 11 листопада і кого не пустять в транспорт

Також Politeka писала, що вірус залишить українців у спокої, про маски можна буде забути: екс-глава МОЗ назвала терміни