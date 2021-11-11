З 1 грудня в Україні почнеться черговий етап перерахунку соціальних пенсій, в результаті якого виплати ряду пенсіонерів зростуть, правда суми у всіх будуть дуже різні.

Так, з 1 грудня зросте і розмір мінімальної пенсії для 65-річних українців, зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 6000 грн до 6500 грн. Їх пенсія становить 40% від рівня мінімальної заробітної плати. Таким чином, розмір виплати збільшиться з 2400 до 2600 грн.

Також з 1 грудня у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн.

В українців, у яких є повний страховий стаж, але розмір пенсії, вирахуваний з урахуванням стажу і зарплати не досягає прожиткового мінімуму, виплати можуть зрости на 80 грн.

У тих пенсіонерів, чия пенсія перевищує розмір прожиткового мінімуму, зросте доплата за понаднормовий стаж.

Також зростуть і максимальні пенсійні виплати-з 18 540 до 19 340 гривень. У цьому випадку різниця складе 800 гривень.

Також з 1 грудня зростуть доплати за понаднормовий стаж, розміри надбавок, доплат, підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Відзначимо найвищі пенсії в Україні отримують судді. Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді.

При цьому у суддею немає лімітів в той час, як пенсія інших українців обмежена десятьма розмірами мінімальної виплат. Таким чином вже до кінця 2021 року вони зможуть отримувати близько 100 тис.грн пенсії.

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