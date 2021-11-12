Українцям загрожують віялові відключення електроенергії з економічних причин. У Кабміні зробили важливу заяву з цього приводу.

Так, голова уряду Денис Шмигаль заявив у ток-шоу "Право на владу", що на сьогодні немає підстав для повального відключення світла.

"Сьогодні підстав ні Міністерство енергетики, ні Укренерго для віялових відключень не мають. Ми не готуємося до віялових відключень, і планів таких не складаємо", - зазначив Шмигаль.

Поширення інформації про можливі віялові відключення електроенергії прем'єр-міністр назвав маніпуляцією.

Водночас у КМДА нещодавно повідомили про високу можливість відключення світла в Києві вже цієї зими. У заяві прес-служби відомства йдеться, що причиною можуть стати тривалі морози, а також брак вугілля і газу.

Зокрема, 12 підприємств, які виробляють не тільки тепло, а й електроенергію, відчувають нестачу вугілля та газу.

Додамо, на думку голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, віялові відключення електроенергії в країні можливі ближче до січня-лютого, тому що Україна поки "не має 100% впевненості, що буде отримувати імпортну електроенергію з Білорусі або Росії і чи вистачить вугілля".

Навіть якщо Україна привезе одночасно достатньо вугілля, на його доставку на всі теплоелектростанції знадобиться більше двох місяців, зазначає Попенко.

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