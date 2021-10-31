С 1 ноября в Украине меняются тарифы на газ, электроэнергия останется на том же уровне, а отопление подорожает, но не везде.

Стало известно, сколько приблизительно заплатят украинцы за коммунальные услуги в ноябре, передает "Сегодня".

Отметим, для тех, кто отказался от годового тарифа на газ, традиционно будет действовать месячный. Некоторые газопоставщики уже обнародовали свои тарифы на ноябрь и они будут колебаться от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа.

Самый низкий тариф на газ в ноябре составляет 7,788 гривны за кубометр газа, который предложил поставщик "ETG.UA". Самое высокое предложение у поставщика "Энергия страны" – 38,35 гривны за кубометр газа.

Тарифы на электроэнергию в ноябре будут действовать такие же, как и в предыдущем месяце. Напомним, с 1 октября Кабмин снизил цены на свет, но лишь для некоторых украинцев, которые потребляют меньше фиксированных объемов (для тех, кто потребяет менее 250 кВт*ч в месяц, тарифы снижены до 1,44 грн за кВт (было 1,68 грн); для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тариф без изменений - 1,68 грн за кВт*ч).

При этом поставщики взвинтили тарифы на доставку электроэнергии, которые не попали под действие запрета на повышение цен.

Что касается горячего водоснабжения и отопления, то тут все зависит от решения на местах (с весны Кабмин не реглирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, а ответственность за формирование тарифов лежит на местной власти).

В частности, тарифы "Киевтеплоэнерго" на тепло для населения останутся такими же как и в прошлом отопительном сезоне – 1654,41 грн с НДС за 1 Гкал тепла.

В тоже время в Кременчуге Полтавской области суммы платежек за тепло вырастут на 53%, в Тернополе – на 79%, в Одессе - 18%.

За горячую воду украинцы будут платить 141,07 грн. за куб. м.

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