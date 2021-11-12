У зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом в Україні введені жорсткі карантинні заходи, які включають в себе пред'явлення Covid-сертифікатів - розкриті нові деталі отримання.

У п'ятницю, 12 листопада, заступник голови МОЗ Марія Карчевич на брифінгу розповіла, які сертифікати можна отримати в додатку "Дія". Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, пише Politeka.net.

Так, в мобільному додатку запускають ще два типи covid-сертифікатів - для перехворілих, і для дітей, вакцинованих від коронавірусу хоча б однією дозою.

Дитячий сертифікат призначений для дітей від 12 років і старше, і його можна буде завантажити батькам в "Дії". Для цього дорослим потрібно зайти в додаток і додати свідоцтво про народження дитини.

В Україні зараз дозволено вакцинувати дітей тільки препаратом Pfizer і за умови наявності всіх щеплень відповідно до календаря вакцинації.

А отримання сертифіката про одужання зараз проходить бета-тестування. Його отримають в "Дії" тільки ті, кому лікар заніс дані в електронну систему охорони здоров'я.

Сертифікат зможуть отримати люди, які перехворіли коронавірусом не більше, ніж 105 днів.

Термін дії документа - 90 днів після встановлення діагнозу плюс 15 днів лікування.

Отримати сертифікат про одужання можна не більше двох разів на рік.

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