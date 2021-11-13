В Україні ще одна область поліпшила свої показники за кількістю виявлених заражень коронавірусом за добу, таким чином приєднавшись до "жовтої" зони карантину.
Про це свідчать дані МОЗ.
Згідно з оновленою таблицею, 13 листопада Тернопільська область приєдналася до Закарпатської та Кіровоградської у списку «жовтих» зон карантину. На сьогоднішній день там тільки три перерахованих регіону.
Ще чотири області знаходяться в "помаранчевій" зоні: Вінницька, Полтавська, Харківська та Буковина.
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Решта 17 областей України і Київ залишаються в «червоній» зоні. Варто відзначити, що область потрапляє в цю зону, коли в ній налічують понад 320 заражених на 100 тисяч населення протягом 14 днів, а завантаженість ліжок становить понад 75%.
На сьогоднішній день сама непроста ситуація із захворюваністю спостерігається в Сумській, Миколаївській, Хмельницькій та Одеській областях. Крім того, в Донецькій, Миколаївській та Сумській областях, а також у Києві, зафіксовано дефіцит ліжок з киснем.
За даними на ранок 13 листопада за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 23572 людини. За день було госпіталізовано 4564 людини і зафіксовано 695 летальних випадків.
Нагадаємо, новорічні свята в "червоній зоні", в МОЗ зробили заяву.
Як повідомляла Politeka, нові covid-сертифікати вводять в Україні, в МОЗ розкрили подробиці.
Також Politeka писала, що кількість жертв вірусу перевалила за 75 тисяч в Україні.