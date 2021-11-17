Пенсійний фонд України (ПФУ) на даний момент не може забезпечити фінансування для підвищення пенсій українців, запланованого на 1 грудня.

Про це стало відомо з проекту постанови Кабміну, складеного представниками ПФУ та опублікованого для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Так, представники Фонду звернулися до Кабміну з проханням збільшити бюджет ПФУ на 4,34 мільярда гривень. Таким чином, загальний бюджет Фонду повинен скласти 521,19 мільярда гривень. У постанові пропонується збільшити обсяг власних доходів ПФУ на 3,81 мільярда гривень, а фінансування з держбюджету – на 0,53 мільярда гривень.

У ПФУ пояснили, що в даний момент у Фонду не вистачає 0,9 мільярда гривень для того, щоб забезпечити підвищення мінімальної пенсії, заплановане на 1 грудня. За планом, розмір пенсій цього разу має зрости з 2400 до 2600 гривень.

У Фонді зазначили, що нестача коштів пов'язана зі збільшенням витрат на виплати за перерахунками спецпенсій.

Додамо, що до кінця цього року за планом пенсії повинні зрости у двох груп пенсіонерів: людей з маленьким страховим стажем, які отримують мінімальні виплати, а також мінімальні пенсії для пенсіонерів від 65 років, у яких страховий стаж більше 30 років у жінок і більше 35 років у чоловіків.

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