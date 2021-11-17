З 1 січня 2022 року в Києві проїзд у громадському транспорті коштуватиме 20 гривень - слідом за подорожчанням зміняться ціни і на проїзд у маршрутках.
У КМДА зазначають, що поки тривають обговорення нового тарифу на громадський транпорт і він остаточно не затверджений. Про це пише "Сьогодні".
Водночас у Всеукраїнському об'єднанні перевізників відзначають, що якщо київська влада підніме вартість проїзду в комунальному транспорті до 20 гривень - проїзд у маршрутках однозначно підвищиться. Але ціна може бути і менше 20 гривень.
А що залишається перевізникам? Вони купують за свій рахунок транспорт, несуть на собі все фінансове навантаження. Вони просто не можуть бути альтруїстами і працювати в збиток собі. Вони купують за свій рахунок транспорт, несуть на собі все фінансове навантаження. Вони просто не можуть бути альтруїстами і працювати в збиток собі.
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За новими тарифами, одна поїздка в метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. Однак, якщо їхати з Карткою киянина, ціна буде - 12 грн.
Нагадаємо, що різке підвищення цін на проїзд розлютило українців, скільки доведеться платити.
Як Politeka писала, проїзд подорожчає до 20 гривень, названа дата.
Також Politeka розповідала, в Одесі подорожчає громадський транспорт з 1 листопада.