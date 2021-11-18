У Миколаєві невідомий розправився з бізнесменом у дворі багатоповерхівки, після чого успішно зник з місця злочину, з'явилися подробиці.
Стрілянина прогриміла в центрі Миколаєва ввечері в середу, 17 листопада. Про подію на своїй сторінці в Фейсбук повідомила поліція Миколаївської області. Напад стався у дворі багатоповерхового житлового будинку по вулиці Сінній. Місцеві жителі повідомили, що чули звуки стрілянини близько 20:15.
Прибулі на виклик поліцейські виявили біля одного з під'їздів тіло чоловіка. Убитого застрелили з рушниці, яка пізніше виявилася неподалік зі слідами крові. Ще одну людину поранили.
Хоча зброю вдалося знайти неподалік від місця події, сам стрілець успішно зник. Для його упіймання поліція ввела в Миколаєві спецоперацію.
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У свою чергу, видання Новини-Н з'ясувало, що був убитий місцевий підприємець Ігор Пліндик, який пов'язаний з будівельним бізнесом. Того нещасливого вечора він зі своєю дівчиною приїхав до багатоповерхівки на машині. Вбивця вже чекав його у дворі.
Стрілець відкрив вогонь, і бізнесмен спробував втекти, проте злочинець застрелив його біля самого під'їзду. У супутницю підприємця злочинець при цьому стріляти не став.
Наразі виявлену рушницю перевіряють на експертизі, а поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії.
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