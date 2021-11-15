Жена мэра Кривого Рога Константина Павлова, погибшего при странных обстоятельствах, записала эмоциональное видеообращение.

Елена Павлова в результате череды таинственных смертей в семье (после ее мужа ушли из жизни и двое его братьев) решила распространить в Сети обращение, в котором сообщила, что ни она, ни ее сын Юрий не собираются совершать самоубийство.

"После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством", - сообщила Елена Павлова.

Также женщина уточнила, что у них дома новый газовый котел и исправная электропроводка, также в хорошем состоянии находится их машина да и водят они осторожно.

Жена Павлова подчеркнула, что Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотики и никогда не был ни на каких учетах в наркодиспансере.

Пользователи активно обсуждают событие:

"Это кошмар, держитесь. Дай Бог Вам сил выстоять. С самого начала было понятно, что это убийство..."

"Очень вас жаль. Что таким способом вы хотите себя обезопасить. Много горя и беды в вашей семье. Держитесь"

"Храни Господь!"

"Правильное решение записать такое видео"

"Это ужасно... сочувствую девушке... Страна беззакония(("

Напомним, мэр Кривого Рога Константин Павлов погиб 15 августа. Тело мужчины с огнестрельным ранением груди обнаружили в его собственном доме в поселке Вольном (жена с сыном в это время отдыхали на море). Предварительная причина смерти - самоубийство. Спустя два месяца после этого якобы из-за отравления фальсифицированным алкоголем погиб у себя дома родной брат Павлова Андрей. А 10 ноября повешенным в собственной квартире обнаружен кузен мэра Борис Павлов.

Напомним, что новая трагедия в семье погибшего мэра Кривого Рога Павлова: "обнаружено тело..."

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