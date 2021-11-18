У Міністерстві соціальної політики розповіли, чи будуть українці отримувати свої пенсії вчасно з урахуванням інформації про брак коштів у Пенсійному фонді.

Напередодні з проекта постанови Кабміну стало відомо, що Пенсійний фонд України (ПФУ) зіткнувся з нестачею коштів у своєму бюджеті, через що заплановане підвищення пенсій опинилося під питанням.

Однак, в Мінсоцполітики підкреслили, що пенсії продовжать виплачуватися українцям вчасно. Про це розповіла «Фактам» голова відомства Марина Лазебна.

"Точно всі будуть виплачувати вчасно!", - заявила вона.

Міністр зазначила, що якщо кошти від ЄСВ не надходять до необхідного терміну виплати пенсій, ПФУ бере казначейську позику, а потім її погашає. Таким чином, пенсії продовжують виплачуватися вчасно в будь-якому випадку.

Також в Мінсоцполітики запевнили, що ще два етапи підвищення пенсій все ж відбудуться до кінця 2021 року: зростуть мінімальні пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму і мінімальні пенсійні виплати для людей старше 65 років, які мають стаж 30 і 35 років для жінок і чоловіків відповідно.

Лазебна зазначила, що це будуть заключні етапи програми підвищення пенсій, запланованої на цей рік. За її підсумками розмір середньої пенсії в країні перевищить 4000 гривень.

Зазначимо, що раніше ПФУ опублікував звернення до Кабміну з проханням збільшити його бюджет на 4,34 мільярда гривень через брак коштів. Зазначалося, що наявних у бюджеті Фонду коштів може не вистачити на забезпечення підвищення мінімальної пенсії, заплановане на 1 грудня.

Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою, ПФУ просить про допомогу.

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