У Міністерстві соціальної політики розповіли, чи будуть українці отримувати свої пенсії вчасно з урахуванням інформації про брак коштів у Пенсійному фонді.
Напередодні з проекта постанови Кабміну стало відомо, що Пенсійний фонд України (ПФУ) зіткнувся з нестачею коштів у своєму бюджеті, через що заплановане підвищення пенсій опинилося під питанням.
Однак, в Мінсоцполітики підкреслили, що пенсії продовжать виплачуватися українцям вчасно. Про це розповіла «Фактам» голова відомства Марина Лазебна.
"Точно всі будуть виплачувати вчасно!", - заявила вона.
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Міністр зазначила, що якщо кошти від ЄСВ не надходять до необхідного терміну виплати пенсій, ПФУ бере казначейську позику, а потім її погашає. Таким чином, пенсії продовжують виплачуватися вчасно в будь-якому випадку.
Також в Мінсоцполітики запевнили, що ще два етапи підвищення пенсій все ж відбудуться до кінця 2021 року: зростуть мінімальні пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму і мінімальні пенсійні виплати для людей старше 65 років, які мають стаж 30 і 35 років для жінок і чоловіків відповідно.
Лазебна зазначила, що це будуть заключні етапи програми підвищення пенсій, запланованої на цей рік. За її підсумками розмір середньої пенсії в країні перевищить 4000 гривень.
Зазначимо, що раніше ПФУ опублікував звернення до Кабміну з проханням збільшити його бюджет на 4,34 мільярда гривень через брак коштів. Зазначалося, що наявних у бюджеті Фонду коштів може не вистачити на забезпечення підвищення мінімальної пенсії, заплановане на 1 грудня.
Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою, ПФУ просить про допомогу.
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