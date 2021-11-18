У мережі бурхливо обговорюють подію на дорозі, що сталася в четвер, 18 листопада, в Києві - під час руху раптово загорілася іномарка.

За даними ресурсу "Київ Оперативний", інцидент стався на Дарницькому шосе - на ходу загорівся "Сітроен". Відповідні кадри опубліковані в Мережі, передає Politeka.net.

На них видно, як з-під капота сріблястого легковика вириваються язики полум'я, а кілька чоловіків в цей час намагаються загасити вогонь. Також видно, як більшість авто просто проїжджають повз, не зупиняючись.

Ситуація сколихнула користувачів, мовляв, а де ж відома водійська солідарність.

"Чому майже ніхто не зупиняється? Тільки один з вогнегасником, за що йому і подяка і найкращі побажання!"

"Хоч би хто-небудь зупинився..."

"Не знаю, наскільки це можливо з боку капота, але у мене перша думка завжди "щас *бне")) а *бне нехай краще шматок заліза, ніж помічник в гасінні. Добре, що не було нікого в машині"

"Там було дуже багато водіїв, які зупинялися і допомагали гасити. Відео вирвано з контексту"

"Я сам без вогнегасників катаюся, точніше, з простроченим, але в подібній ситуації зупинився і кинувся допомагати, чим зміг. Іноді і пари рук досить"

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