Фура на швидкості протаранила АЗС і вантажівку: з'явилися кадри та подробиці важкої ДТП

Страшна ДТП сталася ввечері 18 листопада в Баришівському районі Київської області - на місці працювали правоохоронці, рятувальники і медики.

Згідно з даними прес-служби ДСНС, аварія сталася на одній з АЗС пр виїзді з села Іванків. Встановлено, що сталося зіткнення двох вантажних автомобілів "Man" і "Renault". Останній в момент удару заправлявся на автозаправній станції.

В результаті, 61-річний водій одного з автомобілів виявився заблокованим між металевими конструкціями вантажівки й заправною колонкою. Знадобилася допомога бійців ДСНС, щоб "вирізати" його з понівеченого металу і передати медикам.

За інформацією телеграм-каналу "Київ Info", одна з вантажівок везла цукор з Туреччини до Харкова. Біля заправки 50-річний водій цього ваговоза помітив жінку, яка намагалася зловити попутне авто. Він вирішив підвезти її, проте далі сталося непередбачене. Чоловік врізався в іншу вантажівку, яка якраз заправлялася. Його кабіну сплющило і вона спалахнула. Дивом, сам чоловік не отримав серйозних травм.

Іншому водієві пощастило менше, за попередньою інформацією, у нього відкриті переломи ніг. У момент удару він стояв поруч зі своєю вантажівкою, його закинуло під задні колеса. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

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