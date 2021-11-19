ПриватБанк засвітився в новому скандалі з популярною послугою оплата штрафів в Приват24 - з карти клієнта зняли набагато більше грошей, ніж було потрібно.

Українець залишив скаргу на роботу Приватбанку на сайті Мінфіну в розділі з відгуками, передає Politeka.net.

За інформацією клієнта, при оплаті штрафу за паркову, з його карти зняли замість 150 гривень 15 000 гривень, і це незважаючи на встановлений ліміт на оплату в Інтернеті.

"ПриватБанк пропустив платіж, не зробивши додатково запит на підтвердження платежу, незважаючи на те, що у мене коштує ліміт на оплату в Інтернеті 220 грн в день. (Зазвичай я отримую дзвінок з питанням, чи підтверджую я платіж, але цього разу дзвінка не було)", - йдеться в скарзі.

Чоловік стверджує, що помилитися із заповнення форми він не міг.

У Приватбанку йому відповіли, що так як платіж був через систему Liqpay, то за поверненням коштів потрібно звернутися в цей сервіс. Там українцю сказали, що тоде не можуть скасувати платіж і потрібно подати заяву в інспекцію з паркування.

"При цьому я залишив скаргу в ПриватБанку щодо того, що кошти були списані незважаючи на органичение оплати в Інтернеті і без додаткового запиту на підтвердження. Оператор прийняла мою скаргу і повідомила мені номер заяви, сказавши, що в найближчий час зі мною зв'яжуться і дадуть зворотний зв'язок. З тих пір дзвінків з банку не було, і сьогодні, зателефонувавши в банк, мені сказали, що моєї заявки немає, ні за номером телефону, ні за номером заявки її знайти не можуть. Я залишив нову скаргу", - обурився клієнт.

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