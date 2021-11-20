Рятувальники екстрено попередили про посилення вітру - жителів столиці України закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій.
Так, за інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Попередження з'явилося на ФБ-сторінці ДСНС.
У таку погоду потрібно дотримуватися ряду правил, щоб убезпечити себе. При штормовому попередженні і сильному вітрі експерти радять:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополей, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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Додамо, згідно з прогнозом народного синоптика Наталії Діденко, в Києві в першій половині дня 20 листопада пройдуть дощі, вдень 20 листопада і в неділю - без істотних опадів.
"У столиці - сильний штормовий вітер! Порадує хіба що температура повітря: у вихідні в Києві близько +10 градусів", - йдеться в повідомленні.
За даними іншого народного синоптика Володимира Деркача, грудень почнеться в Україні з прохолоди, також можливі невеликі опади. Ночі будуть морозними, а дні здебільшого пройдуть зі знаком "плюс".
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