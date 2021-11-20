Рятувальники екстрено попередили про посилення вітру - жителів столиці України закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, 20 листопада вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Попередження з'явилося на ФБ-сторінці ДСНС.

осінь, люди, погода, дощ, сніг, зима

У таку погоду потрібно дотримуватися ряду правил, щоб убезпечити себе. При штормовому попередженні і сильному вітрі експерти радять:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополей, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

вітер, шторм, дівчата

Популярні новини зараз

Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці

Стрілянина біля готелю, з'їхалася поліція та "швидкі": що відомо і перші кадри

Зупинилося серце відомого актора, якого любили мільйони: майже два місяці боровся за життя

"Холостячка" Огневич несподівано розпрощалася з улюбленцем глядачів: "Не того Андрія вигнала"

Україна втратила сотні тисяч громадян з початку року: гнітючі дані Держстату
Показати ще

Додамо, згідно з прогнозом народного синоптика Наталії Діденко, в Києві в першій половині дня 20 листопада пройдуть дощі, вдень 20 листопада і в неділю - без істотних опадів.

"У столиці - сильний штормовий вітер! Порадує хіба що температура повітря: у вихідні в Києві близько +10 градусів", - йдеться в повідомленні.

За даними іншого народного синоптика Володимира Деркача, грудень почнеться в Україні з прохолоди, також можливі невеликі опади. Ночі будуть морозними, а дні здебільшого пройдуть зі знаком "плюс".

Нагадаємо, потепління до +13 і дощі: українців попередили, якою буде погода на вихідних

Як повідомляла Politeka, негода призвела до біди на дорогах України: поліція показала кадри катастрофічних наслідків

Також Politeka писала, що Україну заллє дощами, погода остаточно злетить з котушок: де чекати негоди