Спасатели экстренно предупредили об усилении ветра - жителей столицы Украины призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации.

Так, по информации УкрГидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (І уровень опасности, желтый). Предупреждение появилось на ФБ-страничке ГСЧС.

В такую погоду нужно придерживаться ряда правил, чтобы обезопасить себя. При штормовом предупреждении и сильном ветре эксперты советуют:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Добавим, согласно прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в Киеве в первой половине дня 20 ноября пройдут дожди, днем 20 ноября и в воскресенье - без существенных осадков.

"В столице – сильный штормовой ветер! Порадует разве что температура воздуха: по выходным в Киеве около +10 градусов", - говорится в сообщении.

По данным другого народного синоптика Владимира Деркача, декабрь начнется в Украине с прохлады, также возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни большей частью пройдут со знаком "плюс".

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