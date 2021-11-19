Погода продолжит сводить украинцев с ума, атаковав всю территорию проливными дождями, местами с мокрым снегом – при этом температура воздуха немного поднимется.
Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз на пятницу, 19 ноября. Синоптики окончательно расстроили украинцев, ведь Украину зальют проливные дожди. Осадки ожидаются во всех без исключения регионах. Ночью в отдельных областях может быть мокрый снег.
Холоднее всего будет на Востоке. Там температура неумолимо будет снижаться и достигнет 2-5 градусов. Ночью в восточных областях сильно похолодает – до -4..-6 градусов.
В Центре будет 3-6 градусов, а ночью около 0..-1 градуса. Теплее всего будет в южных и западных регионах. Температура там неожиданно подскочит до 6-10 градусов в зависимости от региона. Ночью ожидается плюсовая температура – около 2-5 градусов.
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Отметим, что на выходных погода в Украине немного улучшится. Температура подскочит, а дожди отступят. Украинцы смогут насладиться прогулками на свежем воздухе и порадоваться солнцу.
Напомним, что заморозки атакуют Украину с новой силой: на Юге готовятся открыть пункты обогрева.
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Также Politeka сообщала, что погодная ситуация резко ухудшится: синоптики обратились к украинцам.