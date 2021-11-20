К чему готовиться

В Украине в субботу, 20 ноября погода ожидается облачная с прояснениями, в ряде регионов пройдут дожди, в отдельных районах на востоке на дорогах образуется гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет облачно. Днем температура воздуха поднимется до +6-11 градусов, а ночью столбики термометров покажут +2-7 градусов.

В Центре и на Севере также небо будет затянуто тучами, пройдут дожди. Днем температура ожидается в рамках +8-11 градусов, а ночью минимальная температура воздуха составит +3.

На востоке Украины днем прогнозируют от +8 до +12 градусов. Ночью будет значительно холоднее - до -1 градусов.

На Юге средняя суточная температура составит +10-13 градусов, ночью столбики термометров покажут около +7 градусов.

Погода в Киеве ожидается с дождем ночью, днем ​​без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется +4-6 градусов тепла, днем ​​+9-11 градусов. Также синоптики предупредили о штормовом ветре в столице, поэтому стоит быть осторожными.

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