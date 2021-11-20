Пішов з життя актор, з яким любили працювати

Стало відомо про смерть відомого актора, з яким особливо любили працювати режисери, адже він був вимогливим, в першу чергу, до себе.

20 листопада стало відомо про смерть актора Георгія Шахета. Про це повідомила прес-служба Спілки кінематографістів Росії, повідомляє Politeka.net.

У повідомленні йдеться, що артист пішов з життя в результаті тривалої хвороби у віці 75 років. Георгій Шахет був доброзичливою людиною, і відрізнявся вимогливістю до себе і колег. Режисери телевізійних проектів любили працювати з артистом.

Зазначимо, Георгій Шахет народився 21 грудня 1945 року. У 1974 році закінчив Вище театральне училище ім. Б. Щукіна. Він відомий за ролями в серіалах "Штрафбат", "Єсенін», «Година Волкова», «Скажена», "Лісник" та інших картинах.

Люди висловили співчуття:

"Мені він подобався у фільмі ходіння по муках!", "Земля пухом"," щирі співчуття", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, 20 листопада також стало відомо про смерть ще одного актора - 67-річного Валерія Гаркаліна, його життя забрав коронавірус. Вкрай важка форма ковіда стала розвиватися на тлі хронічних проблем з серцем, артиста підключали до апарату ЕКМО, однак почався сепсис.

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