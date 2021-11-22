В Україні розгуляється типова пізня осінь з похмурою і дощовою погодою, при цьому про заморозки в більшості областей тимчасово можна буде забути.

Про те, що чекає українців у понеділок, 22 Листопада, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, на початку тижня гарної погоди чекати не варто. Так, у понеділок жителі більшості областей країни не побачать сонця, і лише місцями можливі прояснення.

Крім того, у всіх західних областях за винятком Івано-Франківської та Чернівецької пройдуть дощі. Опади також накриють південний схід країни, а саме: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Температура буде без особливих змін. Так, найнижчі градуси очікуються в північних областях: від + 3 до +5 градусів вночі і від +5 до + 7 вдень.

На заході вночі очікується від +1 до +6, а вдень – від +5 до + 8 градусів. Крім того, у Чернівецькій області вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 градусів.

У центральних областях вночі температура коливатиметься від + 3 до +9 градусів, а вдень – від +6 до + 9.

На сході вночі стовпчики термометрів опустяться до + 3...+6 градусів, а вдень повітря прогріється до +6 ... +12.

На півдні в понеділок буде найтепліше: від + 3 до +7 градусів вночі і від +9 до + 14 – вдень. Найвищі температури очікуються в окупованому Криму.

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Як повідомляла Politeka, в Україні місцями потеплішає до +13, озвучений прогноз.

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