В Україні розгуляється типова пізня осінь з похмурою і дощовою погодою, при цьому про заморозки в більшості областей тимчасово можна буде забути.
Про те, що чекає українців у понеділок, 22 Листопада, розповіли синоптики Укргідрометцентру.
Згідно з їхнім прогнозом, на початку тижня гарної погоди чекати не варто. Так, у понеділок жителі більшості областей країни не побачать сонця, і лише місцями можливі прояснення.
Крім того, у всіх західних областях за винятком Івано-Франківської та Чернівецької пройдуть дощі. Опади також накриють південний схід країни, а саме: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
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Температура буде без особливих змін. Так, найнижчі градуси очікуються в північних областях: від + 3 до +5 градусів вночі і від +5 до + 7 вдень.
На заході вночі очікується від +1 до +6, а вдень – від +5 до + 8 градусів. Крім того, у Чернівецькій області вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 градусів.
У центральних областях вночі температура коливатиметься від + 3 до +9 градусів, а вдень – від +6 до + 9.
На сході вночі стовпчики термометрів опустяться до + 3...+6 градусів, а вдень повітря прогріється до +6 ... +12.
На півдні в понеділок буде найтепліше: від + 3 до +7 градусів вночі і від +9 до + 14 – вдень. Найвищі температури очікуються в окупованому Криму.
Нагадаємо, в Україні негода призвела до руйнувань, з'явилися подробиці.
Як повідомляла Politeka, в Україні місцями потеплішає до +13, озвучений прогноз.
Також Politeka писала, що дощі накриють половину України, синоптики розповіли, чого чекати.