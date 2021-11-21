В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 94 населенных пункта, вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 21 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 94 населенных пункта в 5 областях: Сумская - 30, Черниговская - 25, Киевская - 21, Житомирская – 15 и Донецкая - 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды, I уровень опасности, желтый: кто под ударом
Отметим, что на воскресенье, 21 ноября в Украине объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение объявлено в таких регионах: в Киеве и области, а также в Ровенской, Волынской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской, Полтавской и Луганской областях.
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