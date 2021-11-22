В Украине разгуляется типичная поздняя осень с пасмурной и дождливой погодой, при этом о заморозках в большинстве областей временно можно будет забыть.

О том, что ждет украинцев в понедельник, 22 ноября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, в начале недели хорошей погоды ждать не стоит. Так, в понедельник жители большинства областей страны не увидят солнца, и лишь местами возможны прояснения.

Кроме того, во всех западных областях за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой пройдут дожди. Осадки также накроют юго-восток страны, а именно: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Температура будет без особых изменений. Так, самые низкие градусы ожидаются в северных областях: от +3 до +5 градусов ночью и от +5 до +7 днем.

На западе ночью ожидается от +1 до +6, а днем – от +5 до +8 градусов. Кроме того, в Черновицкой области ночью столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов.

В центральных областях ночью температура будет колебаться от +3 до +9 градусов, а днем – от +6 до +9.

На востоке ночью столбики термометров опустятся до +3…+6 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+12.

На юге в понедельник будет теплее всего: от +3 до +7 градусов ночью и от +9 до +14 – днем. Самые высокие температуры ожидаются в оккупированном Крыму.

Напомним, в Украине непогода привела к разрушениям, появились подробности.

Как сообщала Politeka, в Украине местами потеплеет до +13, озвучен прогноз.

Также Politeka писала, что дожди накроют половину Украины, синоптики рассказали, чего ждать.