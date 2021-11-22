В Украине разгуляется типичная поздняя осень с пасмурной и дождливой погодой, при этом о заморозках в большинстве областей временно можно будет забыть.
О том, что ждет украинцев в понедельник, 22 ноября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, в начале недели хорошей погоды ждать не стоит. Так, в понедельник жители большинства областей страны не увидят солнца, и лишь местами возможны прояснения.
Кроме того, во всех западных областях за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой пройдут дожди. Осадки также накроют юго-восток страны, а именно: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
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Температура будет без особых изменений. Так, самые низкие градусы ожидаются в северных областях: от +3 до +5 градусов ночью и от +5 до +7 днем.
На западе ночью ожидается от +1 до +6, а днем – от +5 до +8 градусов. Кроме того, в Черновицкой области ночью столбики термометров опустятся до -1…-3 градусов.
В центральных областях ночью температура будет колебаться от +3 до +9 градусов, а днем – от +6 до +9.
На востоке ночью столбики термометров опустятся до +3…+6 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+12.
На юге в понедельник будет теплее всего: от +3 до +7 градусов ночью и от +9 до +14 – днем. Самые высокие температуры ожидаются в оккупированном Крыму.
Напомним, в Украине непогода привела к разрушениям, появились подробности.
Как сообщала Politeka, в Украине местами потеплеет до +13, озвучен прогноз.
Также Politeka писала, что дожди накроют половину Украины, синоптики рассказали, чего ждать.