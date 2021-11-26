У ДТП з вантажівкою і двома легковиками загинули три людини, ще п'ятеро отримали травми. Правоохоронці з'ясовують обставини страшного інциденту.

Аварія сталася ввечері в четвер, 25 листопада, в районі перехрестя кільцевої дороги і вулиці Салтівське шосе в Харкові, передає Politeka.net з посиланням на сайт поліції.

За словами в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, зіткнулися легковий автомобіль «Chevrolet Nubira» і вантажівка «MAN» з напівпричепом, водій якої перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після цього "MAN" з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, придавивши кабіною таксі "Renault Logan". В останньому авто перебувало троє людей, 49-річний водій, трирічна дівчинка та її 49-річна бабуся - всі троє загинули, у них не було шансів.

Також у відходи соняшнику, які везла фура та які висипалися на дорогу, врізався ще один легковий автомобіль Suzuki СХ-4, що рухався назустріч вантажівці.

П'ятьох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.

41-річний водій вантажівки "MAN" затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. В прокуратурі додали, що після огляду лікарями він пройде перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння, йому повідомлять про підозру.

Правоохоронці поділилися відео моменту зіткнення:

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