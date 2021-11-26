Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована появою нового штаму COVID-19, який поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Мова про варіант коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані і отримав назву B.1.1.529 Sars-Cov-2. Про це йдеться в матеріалі видання Financial Times.

Відзначається, що ВООЗ скликала екстрену нараду з приводу нового штаму коронавірусу.

За оцінкою директора Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейри близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані саме цією мутацією COVID-19.

"Будь-який новий варіант, здатний ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж "Дельта", може стати серйозною проблемою на шляху виходу світу з пандемії", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні (в Дніпрі) вперше виявили новий варіант штаму "Дельта" - AY.4.2. Цей різновид британські вчені вважають найбільш заразним з усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2.

Зазначимо, станом на ранок 26 листопада в Україні зафіксовано 15 936 нових випадків COVID-19 за останню добу. Найбільше людей захворіли в Києві (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.

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