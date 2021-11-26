Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена появлением нового штамма COVID-19, который распространяется быстрее, чем считалось ранее.

Речь о варианте коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване и получившего название B.1.1.529 Sars-Cov-2. Об этом говорится в материале издания Financial Times.

Отмечается, что ВОЗ созвала экстренное совещание по поводу нового штамма коронавируса.

По оценке директора Центра эпидемического реагирования и инноваций в Южной Африке Тулио де Оливейры около 90% новых случаев заболевания в южноафриканском регионе Гаутенг, в который входит Йоханнесбург, вызваны именно этой мутацией COVID-19.

"Любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем "Дельта", может стать серьезной проблемой на пути выхода мира из пандемии", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Украине (в Днепре) впервые выявили новый вариант штамма "Дельта" - AY.4.2. Эту разновидность британские ученые считают наиболее заразной из всех вариантов вируса SARS-CoV-2.

Отметим, по состоянию на утро 26 ноября в Украине зафиксировно 15 936 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Больше всего людей заболели в Киеве (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.

Напомним, COVID-19 в Украине: МОЗ перечислили симптомы, когда медлить с обращением к врачам нельзя

Как сообщала Politeka, грядет последствия хуже коронавируса: в ВОЗ назвали симптомы постковидного синдрома

Также Politeka писала, что глава ВОЗ в Украине заявил о необходимости привить 70% населения: "Нужно преодолеть пандемию"