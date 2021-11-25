В последнее время медицинские чиновники и врачи говорят о спаде очередной волны пандемии коронавирус. Однако это еще не конец борьбы с опасной болезнью.

Такое мнение выразил председатель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.

Как рассказал чиновник ВООЗ сейчас в Украине идет на спад всплеск заболеваемости был вызван штаммом "Дельта". Уже сейчас понятно, что в ближайшие дни в нескольких регионах страны могут снять красный уровень эпидемиологической опасности. Однако существует несколько преград, которые не позволяют говорить, что пандемия коронавируса завершится в ближайшее время.

По словам Ярно Хабихта, в Украине, несмотря на стабилизацию ситуации, показатели госпитализации пациентов остаются на высоком уровне. Вызывает беспокойство и большое количество летальных исходов. Однако, как отметил чиновник ВООЗ, за последнюю неделю смертность выросла и в европейских странах. Среди основных причин такого явления: недостаточный уровень вакцинации и несоблюдение карантинных ограничений.

"Как в Украине, так и за ее пределами, люди устали. Они перестают постоянно надевать маски, не соблюдают социальную дистанцию, забывают о гигиене рук", — отметил Ярно Хабихт.

Кроме того, в нашей стране наблюдается картина, когда количество населения, получили прививки в разных регионах разная. Так, например, в Киеве провакциновано 53% населения, а в то же время в Луганской области лишь 11%.

Поэтому для преодоления пандемии необходимо, чтобы полный курс вакцинации до конца года получили 40% населения, а к лету 2022 года - 70%.

"Крайне важным является то, что обязательно прививаться должны те, кто имеет хронические заболевания сердца, сахарный диабет, онкологические болезни" - подчеркнул Ярно Хабихт.

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По крайней мере такой вариант рассматривают ученые т. Однако пока говорить об этом как об уже подтвержденный факт - рановато. Ведь нет достаточных доказательств.

По словам Ярно Хабихта, сейчас как в Европе, так и в Украине значительно участились случаи заболеваемости сезонным гриппом.

Поэтому специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививки и от ковида, и от гриппа. При этом отмечается, что проходить вакцинацию можно в один день.

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