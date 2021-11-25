МОЗ Украины изменило стандарт госпитализации пациентов с ковид - теперь стационару подлежат украинцы в возрасте от 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

Об этом сообщает Telegram "Коронавирус_инфо". В ведомстве отметили, что стандарты обновили с целью уменьшения уровня смертности больных среди этой возрастной группы.

В МОЗ уточнили, что согласно протоколу лечения у взрослых пациентов с ковид, могут определяться три степени тяжести болезни: легкая, средняя и тяжелая.

Уровень протекания заболевания определяется по ряду симптомов и состояний. Так, показаниями для госпитализации являются: боль в грудной клетке, тяжесть дыхания, одышка, сатурация менее 92%, нарушение сознания и другие явные признаки, угрожающие жизни пациента.

Решение о госпитализации, основывающееся на имеющихся симптомах, принимает врач.

Пациенты с легким течением должны лечиться в домашних условиях, но семейный врач должен внимательно следить за любыми изменениями здоровья такого пациента.

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