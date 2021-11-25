Многие из этих симптомов появляются снова

У некоторых людей коронавирус не проходит бесследно, после болезни может возникнуть постковидный синдром - в ВОЗ рассказали, какие симптомы встречаются чаще всего.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

По его словам, у пациентов во время этого синдрома наблюдаются изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью. Также могут быть головокружение и проблемы с легочной системой.

"В общие симптомы входит усталость и одышка и другие симптомы, которые обычно влияют на повседневную жизнь — это изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью, головная боль, недомогание после нагрузки, нарушения сна и тахикардия", — отметил он.

Эксперт утверждает, что постковидный синдром может произойти сразу после Covid-19 и длиться некоторое время или проявляться время от времени. Симптомы сохраняются как минимум два-три месяца. Последствия хуже вируса.

Доктор Ярно Хабихт также сообщил, что многие из этих симптомов появляются снова.

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