У Національній поліції нагадали українцям про важливе правило, за недотримання якого передбачено штраф у розмірі від 510 до 850 гривень.

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці у Фейсбуці Нацполіції Київської області.

Згідно з правилами дорожнього руху, заборонено перевозити дітей, зріст яких менше 145 см, в транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дозволяють пристебнути дитину.

За порушення цих правил передбачено покарання у вигляді штрафу на водія в розмірі 510 гривень.

Повторне протягом року порушення цього правила ПДР передбачає штраф у розмірі 850 гривень.

Щоб возити дітей у віці до трьох років в легковому автомобілі на передньому сидінні потрібно встановити там спеціальну дитячу утримуючу систему проти напрямку руху. Також в цьому випадку необхідно обов'язково відключити фронтальну подушку безпеки, якщо така є.

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