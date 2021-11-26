В Национальной полиции напомнили украинцам о важном правиле, за несоблюдение которого предусмотрен штраф в размере от 510 до 850 гривен.

Как сообщает Politeka.net, об этом говорится в сообщении на официальной странице в Фейсбуке Нацполиции Киевской области.

Согласно правилам дорожного движения, запрещено перевозить детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка.

За нарушение этих правил предусмотрено наказание в виде штрафа на водителя в размере 510 гривен.

Повторное в течение года нарушение этого правила ПДД предусматривает штраф в размере 850 гривен.

Чтобы возить детей в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на переднем сиденье нужно установить там специальную детскую удерживающую систему против направления движения. Также в этом случае необходимо обязательно отключить фронтальную подушку безопасности, если таковая имеется.

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