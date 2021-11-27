У січні 2022 року в Україні відбудеться чергове посилення вимог до стажу, в результаті збільшиться число тих, хто повинен буде працювати до 63 або навіть 65 років.

Це випливає із закону "про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пише "Обозреватель".

Якщо в цьому році щоб вийти на пенсію вчасно потрібно всього 28 років, то вже в 2022-му вийти на заслужений відпочинок в 60 років зможуть тільки ті, хто має 29 років стажу.

Згідно з новими правилами, до 63 років будуть без пенсії ті, хто в 2022-му досягнуть 60-річчя і матимуть від 19 до 29 років.

А до 65 років працюватимуть ті, хто має від 15 до 19 років стажу і досягли 60-річчя в 2022 році.

Норма страхового стажу буде збільшуватися і далі.

Так, з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно буде мати не менше 30 років стажу; з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року; з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років; з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років; з 1 січня 2027 року по 31 Грудня 2027 року року – не менше 34 років; починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Зовсім без пенсії залишаться ті українці, у яких немає 15 років стажу. Вони в кращому випадку зможуть претендувати тільки на допомогу для осіб, чиї доходи не покривають навіть прожитковий мінімум і які втратили працездатність (вийшли з працездатного віку).

Для тих, кому не вистачає стажу для отримання пенсії передбачено два варіанти.

Перший підійде тим, хто ще не досяг пенсійного віку. Українці, які офіційно не працюють, можуть добровільно щомісяця платити до Пенсійного фонду 22% від мінімальної зарплати (1320 грн) і їм буде зараховуватися стаж.

Другий варіант для тих, хто вже досяг пенсійного віку. У такому випадку стаж можна докупити: вартість місяця становить 44% мінімальної зарплати (1640 грн).

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