Україну несподівано атакують сильні дощі, а в окремих областях різко потеплішає, погода перетворить останні осінні дні на справжнє випробування для українців.

Як повідомляє Politeka.net, за даними Укргідрометцентру, в понеділок, 29 листопада, по всій Україні пройдуть сильні дощі. Опади очікуються у всіх без винятку регіонах. При цьому температурний режим буде сильно відрізнятися в залежності від області. На заході буде по-зимовому холодно, а в південних і східних областях температура різко підскочить вгору.

Найтепліше буде на півдні України. Вдень температура там підніметься до 13-15 градусів. Однак сильні дощі не дадуть насолодитися теплом. У східних областях теж буде тепло - близько 11-13 градусів. Дощі очікуються як вдень, так і вночі.

Ближче до центральних і, особливо, західних областей буде холодніше. У Центрі в понеділок очікується близько 10-12 градусів, а в Києві – 7-9 градусів. На заході температура опуститься до 4-6 градусів, а ближче до кордону – до 2-4 градусів. Винятком буде Закарпатська область, де 29 листопада очікується 6-8 градусів.

Зазначимо, що вже у вівторок, 30 листопада, в Україні очікується сніг і різке зниження температури. У більшості областей температура різко впаде, а в окремих регіонах очікуються морози.

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