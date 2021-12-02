До кінця 2021 року зарплати вчителів в Україні зростуть майже на 9%. Це вже друге за рік підвищення виплат педагогам, перший етап зростання зарплат на 20% відбувся 1 січня.

Так, з 1 грудня МОН збільшив заробітну плату вчителям на 8,4%. Про підвищення повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, загалом посадові оклади педагогів у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень.



Названо суми:

директор: з 15 742 до 17 057 грн;

молодий вчитель без категорії та стажу: з 9 015 до 9 768 грн;

учитель II категорії: з 11 124 до 12 053 грн;

учитель I категорії: з 11 912 до 12 906 грн;

вчитель вищої категорії: з 12 698 до 13 759 грн;

асистент вчителя: з 10 338 до 11 200 грн;

керівник гуртка: з 11 124 до 12 053 грн;

педагог-організатор І категорії: з 10 445 до 11 317 грн.

Шкарлет додав, що від розміру зарплат вчителів залежить престижність цієї професії. Студенти педагогічних вузів будуть йти працювати в школи, знаючи, що їхню працю оцінять належним чином.

Додамо, з 2023 року зарплата вчителів повинна, за обіцянками влади, складати 24000 грн.

З 1 грудня також відбулося підвищення мінімальної заробітної плати в Україні - з 6000 до 6500 гривень. Слідом за зростанням "мінімалки" зросла пенсія (стала 2 600 гривень) і прожитковий мінімум (2 481 гривень для працездатних осіб). Разом з тим збільшилися податки, внески та обов'язкові платежі.



Нагадаємо, підвищення пенсій, обов'язкова вакцинація та зростання податків: як зміниться життя українців у грудні

Як повідомляла Politeka, українцям підвищили важливі податки, кому доведеться платити більше 20 тис. гривень: "вже з 1 грудня"

Також Politeka писала, про грошову допомогу українцям з 1 січня, хто може розраховувати :" не менше 7800 гривень"