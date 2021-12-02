К концу 2021 года зарплаты учителей в Украине вырастут почти на 9%. Это уже второе за год повышение выплат педагогам, первый этап роста зарплат на 20% состоялся 1 января.

Так, с 1 декабря МОН увеличил заработную плату учителям на 8,4%. О повышении сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.

По его информации, в целом должностные оклады педагогов в школах вырастут на 900 – 1300 гривен. Соответственно зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен.



Названы суммы:

директор: с 15 742 до 17 057 грн;

молодой учитель без категории и стажа: с 9 015 до 9 768 грн;

учитель II категории: с 11 124 до 12 053 грн;

учитель І категории: с 11 912 до 12 906 грн;

учитель высшей категории: из 12 698 до 13 759 грн;

ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 грн;

руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 грн;

педагог-организатор І категории: с 10 445 до 11 317 грн.

Шкарлет добавил, что от размера зарплат учителей зависит престижность этой профессии. Студенты педагогических вузов будут идти работать в школы, зная, что их труд оценят по достоинству.

Добавим, с 2023 года зарплата учителей должна, по обещаниям властей, составлять 24000 грн.

С 1 декабря также произошло повышение минимальной заработной платы в Украине - с 6000 до 6500 гривен. Следом за ростом "минималки" выросла пенсия (стала 2 600 гривен) и прожиточный минимум (2 481 гривен для трудоспособных лиц). Вместе с тем увеличились налоги, взносы и обязательные платежи.



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