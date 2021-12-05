C 1 декабря нынешнего года под пересчет пенсий подпали более 6 миллионов пенсионеров - вырастут минимальные пенсии, по возрасту и надбавки за каждый дополнительный год стажа.

Об этом говорится в бюджете ПФУ на 2021 год. Уже с начала зимы нынешнего года под пересчет пенсий подпали сразу несколько миллионов пенсионеров, которые проживают в Украине.

После повышения прожиточного минимума выросла минимальная пенсия с 1854 до 1934 гривен. Максимальная выплата при этом выросла на 800 грн до 19 340 грн. Незначительно повысили и надбавку за стаж сверхнормы – на 80 копеек до 19,34 грн за каждый год.

Затем, после увеличения минимальной зарплаты выросла пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Пенсии по возрасту повысились с нынешних 2400 гривен до 2600 гривен.

Стоит отметить, что в 2022 году повысятся требования к страховому стажу для тех, кто собирается выйти на пенсию - уйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут не все.

Уйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только лица, отработавшие 29 лет и отчислявшие при этом взносы в Пенсионный фонд.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова.

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.