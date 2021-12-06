У мережі з’явилася інформація про критерії оцінювання завдань ЗНО з української мови та літератури, яке випускники проходитимуть у 2022 році.

Як відомо, у 2022 році завдання ЗНО з української мови відкритого типу передбачає, що учні мають написати власне аргументоване висловлювання на задану тему. Його будуть оцінювати за 6 основними критеріями: теза, аргументи, приклад із літератури чи інших видів мистецтва, приклад, що є випадком із життя або історії, логічність та послідовність викладу, а також висновок. Окрім цього, оцінка залежатиме від орфографії, пунктуації, лексики, граматики та стилістики. Максимальна кількість балів за це завдання – 20.

Варто пам’ятати, що роботу, яка не буде відповідати темі, буде написана нерозбірливо, чи міститиме менша 100 слів, оцінюватимуть в 0 балів, про це повідомили на сайті osvita.ua.

Також в тесті з української мови та літератури буде три відкритих завдання з короткою письмовою відповіддю (максимум 6 балів) та одне з розгорнутою відповіддю, про яке написано вище, передає osvita.ua.

Максимальний бал за відкриті завдання із короткою відповіддю можна отримати, якщо надати повну, вичерпну відповідь на питання, яка буде мовно вправно оформлена. Якщо відповідь буде суперечливою, неповною, або буде містити зайву інформацію, то її оцінять в 1 бал. 0 балів поставлять, якщо відповідь не надано, вона недоречна, або суперечить тестовому матеріалу. Також бал втрачається, якщо написати нерозбірливо.

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