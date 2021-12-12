Грядуть новорічні та різдвяні свята, а разом з ними довгі вихідні в грудні-січні. Роз'яснюємо, як і коли будемо гуляти.

Так, українці гулятимуть тричі по три дні. Грудень 2021 налічує 9 офіційних вихідних, один з них є додатковим. Католицьке Різдво 25 грудня випадає на суботу, отже вихідний переноситься на понеділок. Тому українці будуть гуляти три дні поспіль, 25, 26 і 27 грудня.

Наступні затяжні вихідні чекають нас на початку січня 2022. Новий рік будемо відзначати 1, 2 і 3 числа. Ще три дні вихідних будуть на Православне Різдво - 7, 8 і 9 січня.

Примітно, що робочі передсвяткові дні будуть скорочені на одну годину. До них відносяться такі дати, як 24 грудня, а також напередодні Нового року 31 грудня.

Зимові канікули, в свою чергу, рекомендовані з 25 грудня по 9 січня. Але епідеміологічна ситуація в країні може внести свої корективи.

Додамо, наступного 2022 року українців чекають 10 періодів довгих вихідних, пов'язаних зі святами.

З урахуванням переносів (коли свято випадає на суботу або неділю), маємо наступну картину:

1-3 січня - Новий рік (всього 3 дні вихідних);

7-9 січня - Різдво (всього 3);

5-8 березня - 8 Березня (всього 4);

23-25 квітня - Великдень (всього 3);

30 квітня-2 травня - Першотравень (всього 3);

7-9 травня - День Перемоги (всього 3);

11-13 червня - Трійця (всього 3);

25-28 червня - День Конституції (всього 4);

14-16 жовтня - День захисника України (всього 3);

24-26 грудня - Різдво (всього 3).

Нагадаємо, заробили ялинкові базари: у скільки українцям обійдеться новорічне дерево

Як повідомляла Politeka, на ялинку в Дніпрі витратять півсотні мільйонів з бюджету: що про неї відомо

Також Politeka писала, потужні магнітні бурі одна за одною вдарять перед Миколая і під Новий Рік: всі небезпечні дати грудня