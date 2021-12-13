Як мінімум 25 постачальників "блакитного палива" в Україні підвищать ціни на доставку газу. Пропозиція збільшити тарифи надійшла від Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідні документи опубліковані на сайті НКРЕКП, передає "ГазПравда". Так, з 1 січня 2022 зміняться тарифи на доставку газу - більшості українських сімей доведеться платити більше.

Деякі постачальники, такі як" Волиньгаз "і" Запоріжгаз " вирішили залишити тариф колишнім (1,884 і 1,104 грн. за кубометр відповідно).

А ось "Хмельницькгаз" ціни на розподіл газу може навіть знизити - з 1,992 до 1,848 грн. за кубометр. Також і "Кіровоградгаз" - з 1,920 до 1,788 грн.

Для всіх інших вартість доставки газу, швидше за все, все ж збільшиться. У середньому Розподіл газу може зрости в ціні на 4,1%.

ТОВ" Газпостачсервіс " Вінницької області матиме найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр (з ПДВ). У той же час," Київгаз " отримає найменший тариф - 38 копійок за кубометр. "Закарпатгаз "збільшать з 2,136 грн за кубометр до 2,388 грн," Чернівцігаз " - з 2,136 до 2,568 грн," Харківміськгаз " - з 0,42 до 0,516 грн," Київгаз " – з 0,372 до 0,384 грн.



Потрібно розуміти, що цифри в документах НКРЕКП ще не затверджені, і можуть ще змінитися після обговорень з громадськістю та експертами, які заплановані на 13-15 грудня.

На практиці можна сказати, що підвищення тарифів серйозно вдарить лише по тих, хто витрачає багато газу.

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