ЗНО-2022 з української мови доведеться здавати для вступу на більшість спеціальностей, але от з української мови та літератури - на спеціальності з підвищеними вимогами до гуманітарних знань.

Так, у 2022 році вступники до вищих закладів освіти можуть вибрати, який тест їм підходить краще: тільки з української мови або з української мови та літератури. Причому, результати останнього тесту можуть використовуватися замість результатів зовнішньої оцінки з української мови, передає Освіта.uа.

ЗНО-2022 з української мови та літератури доведеться здавати тим абітурієнтам, які зібралися вступати на спеціальності наступних сфер знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, богослов'я, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, архітектура і будівництво, соціальна робота, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини.

Абітурієнтам, які планують вступ на інші спеціальності, буде достатньо результатів ЗНО з української мови.

Згідно з графіком основної сесії ЗНО-2022, тест з української мови, а також з української мови та ліртератури відбудеться 31 травня. Пробне тестування з цих предметів відбудеться 19 березня.

Додамо, до тестування з української мови та літератури включено відкриті тестові завдання з розгорнутою відповіддю. Це означає, що треба буде викласти власні думки і дати короткі письмові відповіді на поставлені питання.

При оцінюванні будуть враховуватися такі критерії: логічність; послідовність; структурованість; зв'язність викладу і змістовне наповнення.

У коментарях випускники цікавляться, що робити, якщо не плануєш вступати до вищих навчальних закладів - чи можна буде здати тільки українську мову і на цьому все. На сайті Освіта.ua відповіли, що для отримання свідоцтва про закінчення школи обов'язково потрібно здавати 4 предмети ДПА, яке, власне, здається у формі ЗНО цього року.

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