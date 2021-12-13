ЗНО-2022 по украинскому языку придется сдавать для поступления на большинство специальностей, но вот по украинскому языку и литературе - на специальности с повышенными требованиями к гуманитарным знаниям.

Так, в 2022 году поступающие в высшие учреждения образования могут выбрать, какой тест им подходит лучше: только по украинскому языку или по украинскому языку и литературе. Причем, результаты последнего теста могут использоваться вместо результатов внешней оценки по украинскому языку, передает Освіта.ua.

ЗНО-2022 по украинскому языку и литературе придется сдавать тем абитуриентам, которые собрались поступать на специальности следующих сфер знаний: образование/педагогика, культура и искусство, гуманитарные науки, богословие, социальные и поведенческие науки, журналистика, управление и администрирование, право, архитектура и строительство, социальная работа, сфера обслуживания, публичое управление и администрирование, международные отношения.

Абитуриентам, которые планируют поступление на другие специальности, будет достаточно результатов ЗНО по украинскому языку.

Согласно графику основной сессии ЗНО-2022, тест по украинскому языку, а также по украинскому языку и лиртературе состоится 31 мая. Пробное тестирование по этим предметам состоится 19 марта.

Добавим, в тестирование по украинскому языку и литературе включены открытые тестовые задания с развернутым ответом. Это означает, что надо будет изложить собственные мысли и дать краткие письменные ответы на поставленные вопросы.

При оценивании будут учитываться такие критерии: логичность; последовательность; структурированность; связность изложения и содержательное наполнение.

В комментариях выпускники интересуются, что делать, если не планируешь поступать в высшие учебные заведения - можно ли будет сдать только украинский язык и на этом все. На сайте Освіта.ua ответили, что для получения свидетельства об окончании школы обязательно нужно сдавать 4 предмета ГНА, которое, собственно, сдается в форме ЗНО в этом году.

Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся

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