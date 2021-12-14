Міністерство юстиції України безкоштовно роздадуть сім іномарок, які вони не змогли продати і розповіли, хто зможе їх отримати.

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДП "Сетам".

Як стало відомо, виконавча служба Міністерства юстиції вирішила віддати українцям безкоштовно сім автомобілів. Це конфісковані автомобілі, які служба не змогла продати.

Отримати таку допомогу від держави та отримати безкоштовний автомобіль можуть:

заклади охорони здоров'я

установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Дитячі будинки сімейного типу

прийомні сім'ї

військові формування

орган державної влади

слідчим ізоляторам

на благодійні цілі

Міністерством юстиції були відзначені такі автомобілі:

Renault Clio (1998 року випуску)

Renault Clio (1992 року випуску)

Alfa Romeo 147 (2003 року випуску)

Skoda Octavia (2000 року випуску)

FIAT MULTIPA (2000 року випуску)

OPEL ZAFIRA-А (2003 року випуску)

BMW 528 (1997 року випуску)

Для того, щоб отримати, необхідно на сайті вибрати відповідний автомобіль, в розділі "безкоштовна передача".

І заповнити заявку на отримання протягом 30 днів, з моменту публікації.

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