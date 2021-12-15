На Новий рік у Києві буде морозно, також очікується невеликий сніг напередодні свята.

На Новий Рік 2022 погода в Києві буде прохолодною. Вдень 31 грудня пройде невеликий сніг. Температура повітря буде -8 вдень, вночі опуститься до -12.

Як передає Politeka.net, 1 січня 2022 року трохи потеплішає - вдень буде приблизно 6 градусів морозу, вночі -9, в перший день 2022 року прогнозують невеликий сніг.

Раньше народний синоптик Володимир Деркач уточнив, чого варто очікувати від погоди перед Днем святого Миколая і на Новий Рік.

За прогнозами Деркача, напередодні свята Дня Святого Миколая, 18 грудня, можливий невеликий мороз, проте вдень по всій країні спостерігатимуться переважно плюсові температури, також можливі опади, але під ногами не хлюпатиме.

Володимир Деркач повідомив, що сильних холодів в Україні не буде до кінця року.

Після теплого грудня прийдуть морози до -30 °C. таку температуру очікують синоптики в січні і лютому. Але в порівнянні з зимами сорок років тому, ці морози будуть короткочасними. В останні місяці зими температура постійно коливатиметься.

Нагадаємо, що в Україну нагрянуть дощі та морози: синоптики назвали області, які постраждають.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про різку зміну погоди.

Також Politeka писала, що найпотужніші снігопади обрушаться на Україну.