На Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.
Как передает Politeka.net, 1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.
Ранее народный синоптик Владимир Деркач уточнил, чего стоит ожидать от погоды перед Днем святого Николая и на Новый год.
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По прогнозам Деркача, накануне праздника Дня Святого Николая, 18 декабря, возможен небольшой мороз, однако днем по всей стране будут наблюдаться преимущественно плюсовые температуры, также возможны осадки, но под ногами не будет хлюпать.
Владимир Деркач сообщил, что сильных холодов в Украине не будет до конца года.
После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидают синоптики в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.