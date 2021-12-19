Не стало актриси родом з Донецька, з молодості вона будувала кар'єру і ніколи не сумнівалася у виборі професії. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Російського театру драми імені Айтматова в Фейсбук.
Так, стало відомо про відхід з життя радянської актриси, народної артистки Киргизької Республіки 80-річної Валентини Григорівні Гілки.
У повідомленні йдеться, що артистка була чудовою у своїй професії і великою жінкою.
"Колектив театру розділяє скорботу сім'ї покійної і приносить щирі співчуття", - йдеться в повідомленні.
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Церемонія прощання відбудеться 20 грудня о 10.00 у фойє театру.
Відомо, що Валентина Гілка народилася в Донецьку 23 листопада 1941 року. З молодих років вона мріяла стати актрисою, тому закінчивши в 1964 році Харківський театральний інститут, запрацювала у Закарпатському драмтеатрі. А потім продовжила роботу в російських театрах.
З 1975 року і до останніх днів актриса працювала в Державному національному Російському театрі драми імені Чингіза Айтматова.
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