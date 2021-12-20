Про це відзвітували в Мінцифрі. Голова відомства Михайло Федоров повідомив у своєму Телеграм-каналі, що кошти отримали клієнти Монобанк, Альфа-банк і А-банк, успішно скориставшись послугою "єПідтримка". Інші банки обіцяють підключитися до програми і почати нарахування коштів протягом 10 днів.
Також стало відомо, на що найбільше українці витрачають "тисячу за вакцинацію". Лідерами серед покупок стали книги, кінотеатри (цей показник практично зрівнявся з першим) і залізничні квитки.
Федоров нагадав, що проект розрахований на рік, отже, всі українці встигнуть отримати свою "тисячу".
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Відзначимо, ці кошти не можна зняти готівкою або переслати на іншу карту. "Ковідну тисячу" можна витратити тільки на походи в театри, музеї та кінотеатри, спортзали, квитки Укрзалізниці та авіаквитки. Також в Мінцифрі пішли назустріч громадянам і розробляють можливість для осіб 60+, які отримали дві дози вакцини і подали заявку в "Дія", витратити "тисячу" на покупку ліків.
При цьому, за непідтвердженими даними, деяким в Україні вдалося витратити гроші несподіваним способом, повідомляє популярний одеський Телеграм-канал: "хто не вірив)) знайшли спосіб, як витратити тисячу не тільки на книги, а й на півас. Просто залітаємо в кінотеатр, і прямо на бар"
"А що, так можна було?", - дивуються в Мережі.
Раніше Politeka писала, що тисяча за вакцинацію: як отримати гроші в "ПриватБанку" і "Ощадбанку", з'явилася інструкція
Нагадаємо, "лягли" від напливу покупців": на що українці витрачають тисячу за вакцинацію
А ще Politeka повідомляла про масштабному збої в роботі" Дія", названа причина і що робити: "всі документи пропали"