Більше трьом мільйонам українців з двома щепленнями проти коронавірусу вже нарахували "тисячу" за вакцинацію.

Про це відзвітували в Мінцифрі. Голова відомства Михайло Федоров повідомив у своєму Телеграм-каналі, що кошти отримали клієнти Монобанк, Альфа-банк і А-банк, успішно скориставшись послугою "єПідтримка". Інші банки обіцяють підключитися до програми і почати нарахування коштів протягом 10 днів.

Також стало відомо, на що найбільше українці витрачають "тисячу за вакцинацію". Лідерами серед покупок стали книги, кінотеатри (цей показник практично зрівнявся з першим) і залізничні квитки.

Федоров нагадав, що проект розрахований на рік, отже, всі українці встигнуть отримати свою "тисячу".

Відзначимо, ці кошти не можна зняти готівкою або переслати на іншу карту. "Ковідну тисячу" можна витратити тільки на походи в театри, музеї та кінотеатри, спортзали, квитки Укрзалізниці та авіаквитки. Також в Мінцифрі пішли назустріч громадянам і розробляють можливість для осіб 60+, які отримали дві дози вакцини і подали заявку в "Дія", витратити "тисячу" на покупку ліків.

При цьому, за непідтвердженими даними, деяким в Україні вдалося витратити гроші несподіваним способом, повідомляє популярний одеський Телеграм-канал: "хто не вірив)) знайшли спосіб, як витратити тисячу не тільки на книги, а й на півас. Просто залітаємо в кінотеатр, і прямо на бар"

"А що, так можна було?", - дивуються в Мережі.

Раніше Politeka писала, що тисяча за вакцинацію: як отримати гроші в "ПриватБанку" і "Ощадбанку", з'явилася інструкція

Нагадаємо, "лягли" від напливу покупців": на що українці витрачають тисячу за вакцинацію

А ще Politeka повідомляла про масштабному збої в роботі" Дія", названа причина і що робити: "всі документи пропали"