Голова МОЗ Віктор Ляшко під час свого брифінгу 20 грудня дав рекомендації щодо того, як протидіяти штаму "Омікрон". Останній, відзначимо, виявлений вже більш ніж в 90 країнах світу, його можливі наслідки поки ще вивчаються.

За словами Ляшка, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що існуючі вакцини проти коронавірусу також захищатимуть від тяжкого перебігу хвороби, викликаної "Омікроном". Тому вакцинація стоїть на першому місці в цьому списку.

Друга рекомендація: використовуйте засоби індивідуального захисту, там, де це необхідно, надягайте захисну маску. По можливості, зустрічі та святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводьте на свіжому повітрі.

Наступна порада: утримайтеся від подорожей, особливо, якщо ви в групі ризику, включаючи людей старше 60 років. Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має довідку про одужання, МОЗ рекомендує відкласти поїздки в регіони, де фіксуються спалахи коронавірусу.

Зазначимо, 18 грудня стало відомо про те, що штам "Омікрон" вперше офіційно виявлений в Україні. Заражена людина повернулася з ОАЕ, де мала контакт з хворими COVID-19. В даний час пацієнт знаходиться на лікуванні, а його контактні особи проходять додаткове обстеження.

"Омікрон" значно відрізняється від попередніх варіантів: у його геномі вчені нарахували п'ять десятків мутацій. Встановлено, що цей варіант поширюється швидше за інші штами. Попередньо, мутацію вперше виявили у Південній Африці.

Додамо, за останню добу, 19 грудня, в Україні зареєстрували 2 536 нових випадків захворювання коронавірусом.

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