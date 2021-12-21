Синоптики Укргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди на середу, 22 грудня. Арктичне похолодання торкнеться всієї країни, але жителям деяких регіонів доведеться особливо туго.
Так, найсильніші морози вдарять на Сході. У Харківській та Луганській областях вночі очікується до мінус 18 градусів. У Сумській області близько -17. Вдень при цьому температура повітря буде в межах 9-12 градусів нижче нуля.
На Півдні стовпчики термометрів покажуть у середу, 22 грудня, -2..-4 градуси вдень (у Запорізькій області до мінус семи) та -6..-10 вночі (у Запорізькій області до мінус тринадцяти).
У Центральних регіонах морози вночі досягнуть 13-15 градусів нижче нуля, а вдень до -8.
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На Північ похолодання принесе 14-градусний мороз вночі і 9-градусний вдень.
На Заході в темний час доби очікується -9..-11 градусів, а вдень "потеплішає" до -5.
У Києві в середу, 22 грудня, вночі похолодає до -11..-13 градусів, вдень -6..-8. Без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду.
За даними народного синоптика Наталка Діденко, морози будуть випробовувати українців на міцність до п'ятниці. Експерт радить не гребувати в цей період термобілизною і товстими шапками з рукавицями.
Наприкінці тижня атмосферні фронти принесуть потепління, мокрий сніг з дощем і сильний вітер.
Українці обговорюють різке похолодання в Мережі під постом Діденко:
"Дякую за своєчасне попередження"
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"На небі видно повний місяць з веселкою навколо. Однозначно мороз заходить"
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