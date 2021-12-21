Стрімке похолодання насувається на Україну. Стовпчики термометрів різко опустяться в середу, 22 грудня. При цьому на всій території країни буде переважно сонячно.

Синоптики Укргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди на середу, 22 грудня. Арктичне похолодання торкнеться всієї країни, але жителям деяких регіонів доведеться особливо туго.

Так, найсильніші морози вдарять на Сході. У Харківській та Луганській областях вночі очікується до мінус 18 градусів. У Сумській області близько -17. Вдень при цьому температура повітря буде в межах 9-12 градусів нижче нуля.

На Півдні стовпчики термометрів покажуть у середу, 22 грудня, -2..-4 градуси вдень (у Запорізькій області до мінус семи) та -6..-10 вночі (у Запорізькій області до мінус тринадцяти).

У Центральних регіонах морози вночі досягнуть 13-15 градусів нижче нуля, а вдень до -8.

На Північ похолодання принесе 14-градусний мороз вночі і 9-градусний вдень.

На Заході в темний час доби очікується -9..-11 градусів, а вдень "потеплішає" до -5.

У Києві в середу, 22 грудня, вночі похолодає до -11..-13 градусів, вдень -6..-8. Без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду.

За даними народного синоптика Наталка Діденко, морози будуть випробовувати українців на міцність до п'ятниці. Експерт радить не гребувати в цей період термобілизною і товстими шапками з рукавицями.

Наприкінці тижня атмосферні фронти принесуть потепління, мокрий сніг з дощем і сильний вітер.

Українці обговорюють різке похолодання в Мережі під постом Діденко:

"Дякую за своєчасне попередження"

"Вінниця, вдень була зимова казка😍"

"На небі видно повний місяць з веселкою навколо. Однозначно мороз заходить"

Нагадаємо, погода в Києві на Новий Рік та Різдво 2022: побачимо справжню зимову казку

Як повідомляла Politeka, "оголошено перший рівень небезпеки": погода різко зміниться, морози вдарять по Україні

Також Politeka писала, що на вулицях Єгипту випав сніг, закривають школи і порти: відео несподіваного явища